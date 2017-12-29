На новогоднем утреннике побывали 50 ребят из детской деревни, детского дома, малообеспеченных и многодетных семей, а также школ-интернатов для слабовидящих и слабослышащих детей.- Благодаря одному из наших постоянных меценатов, компании «Toyota Центр Уральск» в рамках новогодней акции «Подари детям радость» проходит благотворительная елка. Хочется поблагодарить руководство и сотрудников этой компании за новогоднее чудо и праздник, подаренные детям, за их душевную теплоту и поддержку этих детей. Хочу отметить, что они всегда откликаются на наши просьбы и оказывают помощь. Желаем компании процветания, а ее сотрудникам и их семьям много радостей в наступающем Новом году, - поблагодарилаМалыши отправились в увлекательное странствие с волшебными героями - задорной Единорожкой и веселым Буратино.Ребята вместе со сказочными друзьями пели и плясали, играли в интересные игры, рассказывали стихотворения и водили хороводы вокруг нарядной зеленой красавицы.И конечно, все дружно встретили Деда Мороза и Снегурочку, которые присоединились к общему празднику и пожелали детям здоровья, успехов в учебе и исполнения всех новогодних желаний.А чтобы желание исполнилось под Новый год, каждый из ребят коснулся волшебного посоха Деда Мороза. И вот, наконец, произошло самое главное сказочное чудо – Дед Мороз на роскошном автомобиле Toyota Hilux въехал в зал и стал раздавать подарки ребятам.Также сотрудники компании «Toyota Центр Уральск» приготовили детворе сладкое угощение с фруктами и напитками. Но праздник этим не закончился, ребят ожидал еще один приятный сюрприз.Партнер компании, пиццерия «Додо Пицца» пригласила детей угоститься самыми вкусными пиццами с разными начинками. Новогодний праздник получился теплым и запоминающимся для ребят.- Совместно с пиццерией «Додо Пицца» мы решили подарить новогодний праздник ребятам, которые больше всего нуждаются в заботе и внимании со стороны взрослых. От лица нашей компании также хочу поздравить жителей нашей области с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством. Желаем счастья, успехов и семейного благополучия! – пожелал. Новости компании