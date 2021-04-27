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Социум

Блокпосты и ограничения: санврачи ЗКО разъяснили новое постановление

Режимы и сроки блокпостов будут пересматриваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. При стабилизации блокпосты будут убираться, при ухудшении - условия ужесточатся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, эпидситуация в регионе остается нестабильной. С начала пандемии у нас зарегистрировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции. – Наибольшее количество заболевших регистрируется в областном центре, в районе Байтерек и в Бурли
Арайлым Усербаева
Блокпосты и ограничения: санврачи ЗКО разъяснили новое постановление
Режимы и сроки блокпостов будут пересматриваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. При стабилизации блокпосты будут убираться, при ухудшении - условия ужесточатся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Между регионами Казахстана блокпосты устанавливать не будут
Между регионами Казахстана блокпосты устанавливать не будут
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, эпидситуация в регионе остается нестабильной. С начала пандемии у нас зарегистрировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции. – Наибольшее количество заболевших регистрируется в областном центре, в районе Байтерек и в Бурлинском районе. С 20 марта ЗКО находится в "красной" зоне. Рост заболеваемости у нас не спадает и оперативный штаб принял решение об усилении карантинных мер. По периметру в Уральске и в районах, которые находятся в "красной" зоне будут установлены блокпосты. Функционировать блокпосты будут с 1 мая с 00.00. Пересекать их может проходить лишь определенный круг людей, предоставив справки с места работы. А те, кто направляется в аэропорт, на автовокзал или на железнодорожный вокзал, должны предоставлять билеты. Режимы и сроки блокпостов будут пересматриваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. При стабилизации блокпосты будут убираться, при ухудшении - ужесточатся. Вопрос с блокпостами обсуждался долго, они направлены на прерывание цепочки распространения болезни. Весной население начинает активно перемещаться, мы не хотим возвращаться к прошлогоднему сценарию. Сейчас больницы заполнены на 60%, при увеличении количества заболевших их некуда будет класть, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Кроме этого, на территории области сохраняется ограничение передвижения. Другими словами, с 00.00 до 6.00 людям нельзя передвигаться ни на личном транспорте, ни пешком. По данным пресс-службы акима Уральска, блокпосты будут расположены в следующих местах: - трасса Самара-Шымкент, рядом с комплексом "Акжол", на границе с Теректинским районом; - пост в районе нового моста; - пересечение улиц Жангир хана и Айткулова; - пересечение саратовской трассы и ул. Айткулова; - пост на выезд со стороны с. Белес в ПДП-1; - трасса Самара-Шымкент, рядом с постом на выезде в город Самара; - желаевская трасса, рядом с поворотом на комплекс "Русские бани". Вместе с тем Нурлыбек Мустаев рассказал и о приложении Ashyq. Оно направлено на объекты предпринимательства, которые в период пандемии не работали или же работали с ограничениями. – В объекты общественного питания и кинотеатры будут запускать клиентов по QR-коду. Люди будут разделены на четыре категории: синяя, зеленая, желтая и красная. Если при входе в объект будет высвечиваться синий цвет, то человек "чистый" и может свободной передвигаться. Зеленый цвет означает, что за последний три дня он прошел ПЦР-тестирование и результат у него отрицательный. Если высветится желтый цвет, то это означает, что человек контактный и должен находиться на дому. Красный цвет означает, что человек болен и ему заходить в заведение нельзя. Людям необходимо скачать приложение на свой смартфон, в противном случае при входе в заведение будут запрашивать ИИН, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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