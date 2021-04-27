Блокпосты и ограничения: санврачи ЗКО разъяснили новое постановление

Режимы и сроки блокпостов будут пересматриваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. При стабилизации блокпосты будут убираться, при ухудшении - условия ужесточатся, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, эпидситуация в регионе остается нестабильной. С начала пандемии у нас зарегистрировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции. – Наибольшее количество заболевших регистрируется в областном центре, в районе Байтерек и в Бурли