Блокпосты установят в ЗКО с 1 мая

В области вновь усиливаются ограничительные меры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 26 апреля, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации на территории региона усиливаются ограничительные меры. К слову, более месяца ЗКО находится в "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции. Так, с 1 мая устанавливаются блокпосты по периметру при въезде и выезде в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в районе Байтерек. Пересекать бе