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Социум COVID-19

Блокпосты установят в ЗКО с 1 мая

В области вновь усиливаются ограничительные меры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 26 апреля, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации на территории региона усиливаются ограничительные меры. К слову, более месяца ЗКО находится в "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции. Так, с 1 мая устанавливаются блокпосты по периметру при въезде и выезде в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в районе Байтерек. Пересекать бе
Арайлым Усербаева
Блокпосты установят в ЗКО с 1 мая
В области вновь усиливаются ограничительные меры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Блокпосты на въезде в Уральск предложил установить главный санврач ЗКО
Блокпосты на въезде в Уральск предложил установить главный санврач ЗКО
Сегодня, 26 апреля, вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации на территории региона усиливаются ограничительные меры. К слову, более месяца ЗКО находится в "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции. Так, с 1 мая устанавливаются блокпосты по периметру при въезде и выезде в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в районе Байтерек. Пересекать беспрепятственно блокпосты могут сотрудники организаций жизнеобеспечения населения, люди выезжающие и въезжающие по медицинским показаниям, люди, находившиеся на лечении и под наблюдением карантинных стационаров, транзитные пассажиры и автоперевозчики грузов, машины, перевозящие вахтовиков,  а также люди, задействованные в проведении весенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников – справка с места работы свободного образца, заверенная печатью. – Кроме этого, через блокпосты смогут проезжать лица, возвращающиеся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов, жители в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, дети). Передвигаться от места жительства до места работы и обратно можно только при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью. При направлении или возвращении с железнодорожного вокзала, аэропорта, автовокзала при предъявлении проездного билета. Указанным категориям лиц при передвижении необходимо оставить заявкупо телефону «109», либо зарегистрироваться на сайте http://www.STOPCOVID.KZ.». Остальным гражданам въезд и выезд с территории города Уральск запрещен, - говорится в постановлении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
блокпост Постановление

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