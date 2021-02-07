Сегодня, когда мы все на виду и ведем социальные сети, любой может столкнуться с негативными комментариями в адрес внешности. Стереотипы диктуют стиль жизни: если внешние параметры человека отличаются от общепринятого стандарта, то ему приходится или менять себя, или постоянно справляться с критикой. Фильм из цикла «Совсем другие», посвященный бодипозитиву, рассказывает еще об одном варианте жизненного выбора – принятии себя. Многие сегодня смешивают бодипозитив и феминизм, причем в самом примитивном понимании. В массовом сознании бодипозитив становится чем-то вроде манифеста женщин, которые не следят за собой. Пример активисток бодипозитива, которые приняли участие в фильме, доказывает обратное. – Бодипозитив – это про принятие своего тела. У меня не было таких проблем, мне всегда все нравилось, у меня все было хорошо. Я даже не понимала, что принятие себя и называется бодипозитив. Все изменилось, когда я завела блог в Инстаграме. Впервые в жизни я узнала, что я – уродина. Жирная толстая уродина. Но почему мне так важно быть в глазах всех хорошей? Невозможно нравиться всегда и всем, главное – нравиться себе, – считает журналист и блогер Мария Арзамасова, которая выступает в сети под ником masha_davay. Именно с таким подходом Мария стала одним из наиболее популярных и востребованных блогеров интернета, у нее почти 770 тысяч подписчиков в Instagram, она ведет вебинары, посвященные умению полюбить себя и раскрыть сексуальность. – Вес в личной жизни – это очень интересная история. Мне давали понять, что меня любят такой, какая я есть. Было чувство, что багаж, который был у тебя в голове 24/7, как камень с плеч упал. Я перестала думать, что думают обо мне окружающие, – делится опытом Аня OchenPanda, одна из активисток бодипозитива, которая совершенно не стесняется называть свой вес – 110 килограмм. Еще одна участница фильма, известная модель plus size Катя Жаркова @katyazharkova привезла съемочную группу в родной Смоленск, где, по ее мнению, со времени ее детства не изменилось ничего. Как не изменилось отношение к «другим» в обществе. Бодипозитив в фильме рассматривается гораздо шире, чем просто принятие собственного веса и телосложения. Дугой аспект темы обозначает Светлана Бронникова, психотерапевт, специализирующийся на расстройствах пищевого поведения: «Бодипозитив делает невидимых людей видимыми. Он делает бесправных людей людьми, которые имеют право наслаждаться собственным телом, присутствовать и заявлять о себе». Смотрите премьеру цикла «Совсем другие» на IVI. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.