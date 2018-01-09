По информации отдела ветеринарии управления сельского хозяйства, в этом году планируется закупить порядка 1 миллион 80 тысяч вакцин для профилактики болезней животных в регионе. Весь домашний скот в обязательном порядке будет привит от ряда заболеваний – нодулярного дерматита, бруцеллеза, птичьего гриппа и других опасных вирусов. - В настоящее время в Атырауской области нет фактов опасных заболеваний домашних животных. Все вакцины будут поступать в течение года, по мере поступления скот будет прививаться, - рассказала начальник отдела ветеринарии управления сельского хозяйства Элеонора ДАУТБАЕВА.