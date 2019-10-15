Более 1 млрд тенге задолжало «Жайыктеплоэнерго» за газ в Уральске

Газовики намерены наложить ограничения на подачу газа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя ЗКОФ АО "КазТрансГазАймак" Берик Омаров, предприятие занимается транспортировкой и реализацией природного газа потребителям. Потребителями являются жители области, коммунально-бытовые и промышленные предприятия. – Протяженность эксплуатируемого газопровода составляет более семи тысяч километров. Количество газифицированных абонентов - 187 тысяч, среди которых два крупных коммунальных предприятия. Охват газификации области с