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Социум

Более 1 млрд тенге задолжало «Жайыктеплоэнерго» за газ в Уральске

Газовики намерены наложить ограничения на подачу газа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя ЗКОФ АО "КазТрансГазАймак" Берик Омаров, предприятие занимается транспортировкой и реализацией природного газа потребителям. Потребителями являются жители области, коммунально-бытовые и промышленные предприятия. – Протяженность эксплуатируемого газопровода составляет более семи тысяч километров. Количество газифицированных абонентов - 187 тысяч, среди которых два крупных коммунальных предприятия. Охват газификации области с
Арайлым Усербаева
Более 1 млрд тенге задолжало «Жайыктеплоэнерго» за газ в Уральске
Газовики намерены наложить ограничения на подачу газа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя ЗКОФ АО "КазТрансГазАймак" Берик Омаров, предприятие занимается транспортировкой и реализацией природного газа потребителям. Потребителями являются жители области, коммунально-бытовые и промышленные предприятия. – Протяженность эксплуатируемого газопровода составляет более семи тысяч километров. Количество газифицированных абонентов - 187 тысяч, среди которых два крупных коммунальных предприятия. Охват газификации области составляет 95%. В 2019 году был проведен ремонт газопровода, контроль за давлением газа в газораспределительных сетях, текущий ремонт и подготовка системы отопления, - рассказал Берик Омаров. Выяснилось, что предприятие намерено наложить ограничения крупным должникам, среди которых числится и АО "Жайыктеплоэнерго". – На сегодняшний день просроченная задолженность АО "Жайыктеплоэнерго" составляет более одного миллиарда тенге. За летнее время ежемесячный долг предприятия составил около 100 миллионов тенге, в сентябре они потребили газ на сумму 126 миллионов тенге, из которых оплатили всего 60. Переговоры ведутся, мы со своей стороны подаем исковые заявления и много дел находятся на рассмотрении судов. Отключение газа мы не планируем, планируем лишь ограничения. Но эти ограничения ни в коем случае не будут влиять на теплоснабжение и на подачу горячей воды. На реконструкцию тепловых сетей по программе "Нурлы жол" были выделены деньги, на которые были отремонтированы тепловые магистрали и внутриквартальные сети, - рассказал Берик Омаров. Кроме этого, газовики напоминают горожанам правила безопасного пользования газовыми приборами. По словам Берика Омарова, в прошлом году в области зарегистрировано шесть случаев отравления угарным газом. В них пострадали 10 человек, четверо из которых скончались. – Анализ расследований показывает, что большинство несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, происходят из-за неисправности отопительных печей. За сентябрь этого года уже было зарегистрировано четыре случая угарным газом легкой степени. В сентябре у нас было понижение температуры, отопления в домах не было, и люди активно пользовались газовыми плитами, закрывали окна, форточки, вследствие чего и были зарегистрированы такие случаи. Все они были доставлены в областную больницу и им была оказана вся необходимая медицинская помощь, - добавил Берик Омаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
газ тепло долг

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