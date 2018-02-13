Более 100 млн тенге потратят на строительство правых поворотов в Уральске

Сейчас уже объявлен конкурс на определение подрядной организации по всем трем объектам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Уральска Мурат МУКАЕВ, строительство правых поворотов начнется уже этим летом. - Всего на устройство правых поворотов выделено 103 млн тенге. Повороты будут организованы на пересечении улиц Гагарина - Сырыма Датова, проспекта Евразия - ул. Айтиева и проспекта Абулхаир хана и ул. Сырыма Датова, - пояснил аким города. Стоит отметить, что строительство таких поворотов снизит поток автотранспорта на магистральных у