Более 100 работников ТОО «ПАТП», которое в Актобе занимается перевозками пассажиров, 12 февраля отказались выезжать на маршруты. Причина – низкая зарплата, непомерные планы. Водители жаловались, что работая по 16 часов в сутки, получают по 30-35 тысяч тенге в месяц. - Зарплата у нас очень низкая, даже смешно сказать, - рассказала Мунзыз Тлегенова. - Пару недель назад нам ежедневный план подняли до 70 тысяч тенге, выполнить его невозможно. Я не могу рассчитаться за жилье, плачу кредит по 55 тысяч, очень трудно. – Кондукторы не числятся в штате, но мы вынуждены их нанимать, платить им с выручки, потому что сами не можем работать с валидаторами, принимать деньги, мы за рулем. Из 16 часов рабочего дня нам засчитывают только 10, из них 2 часа убирают на обед. - В месяц водители получают 35-55 тысяч тенге. И то если выходят на маршрут, и автобус не ломался. Запчасти покупаем сами. За год на предприятии сменилось 5 руководителей, а что толку! - возмущались бастующие. - Все маршруты встали сегодня. Нас более 100 человек, работать невозможно, мы неоднократно обращались к руководству, но проблемы не решаются. Водители объявили забастовку в 5 утра. Через некоторое время на место приехали руководитель управления по инспекции труда Саламат Аманбаев, аким города Асхат Шахаров, работники горотдела ЖКХ и пассажирского автотранспорта. - Все вопросы разом не решить, - обратился к бастующим аким Актобе Асхат Шахаров. - Но я могу обещать: сегодняшний рабочий день я проведу на вашем предприятии и вечером дам ответ. Сегодня 90 автобусов не выехали, полгорода стоит. Народ в этом не виноват. Я все понимаю. Поэтому, вы выезжаете на маршрут, кто хочет, может остаться со мной. Вскоре водители выехали на маршруты.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.