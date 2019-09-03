Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы Актюбинской области, из 1332 уголовных дел по фактам краж в суд было направлено лишь 656, остальные 676 прекращено за примирением сторон. - Из 241 зарегистрированных хулиганств только 56 было направлено в суд, а в остальных 185 случаях стороны примирялись и пострадавшие не имели претензий. Так, по кражам в суд направлено 656 дел, прекращено за примирением сторон 676 дел, по мошенничеству 129 дел отправлено в суд 189 дел, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Как правило, больше половины подозреваемых избежали наказания. Безнаказанность нередко приводит к повторному совершению преступления, порой более тяжкому. - К примеру, в поселке Заречном был задержан 46-летний гражданин, который подозревается в совершении краж и грабежей. Он признался в совершении 8 преступлений, из них - кражи сотовых телефонов в общественных местах (кафе, магазинах), кражи велосипедов с подъездов, кражи чужого имущества с дачных участков и другие. Подозреваемый нигде не работает, не имеет определенного места жительства. 14 июля в суд было направлено ходатайство об его аресте, однако судом было отказано в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, и он, находясь на свободе, вновь совершил преступление, в данный момент скрывается от правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.