Как рассказали в пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии РК,при патрулировании улицы Есена Оракбаева, возле школы №23 войсковой наряд обратили внимание на мужчину, который, увидев бойцов Нацгвардии, стал проявлять признаки беспокойства. - Прохожий явно нервничал. Когда мужчина заметил, что стражи порядка направляются в его сторону, он резко ускорил шаг и попытался скрыться. Однако подозрительному мужчине не удалось убежать, он был задержан гвардейцами. При наружном досмотре в кармане брюк мужчины находилось вещество белого цвета со специфическим запахом. Обнаруженное вещество, оказалось наркотическим веществом, - пояснили пресс-службе Нацгвардии "Батыс". Между тем, задержанного гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.