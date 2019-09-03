Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов дела следует, что в июле кызылкогинец на странице социальной сети Instagram опубликовал фотографию знакомой девушки в неприличном виде (в каком именно - не указывается - прим. автора), подписав фото нецензурными словами в адрес виновницы. Девушка подала в суд на знакомого за публичное оскорбление по ч.2 ст.131 УК РК "Оскорбление". Скандал разгорелся нешуточный, и судья решил прибегнуть к помощи биев. Старейшины дело свое сделали: составили медиативное соглашение. На суде потерпевшая и обвиняемый заявили, что они примирились, девушка отказалась от частного обвинения. - Суд прекратил производство по уголовному делу в связи с примирением сторон и с отказом частного обвинителя от обвинения, - заключили в пресс-службе суда ЗКО.