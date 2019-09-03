3 сентября в туристско-оздоровительном комплексе «Евразия» состоялось торжественное открытие международного фестиваля «Аltyn kópir». Как рассказала руководитель отдела управления развития языков Света Ганиева, фестиваль будет проходить со 2 по 7 сентября, и в нем примут участие лидеры и активисты вузов, лидеры общественного мнения, фотографы, видеографы, молодые журналисты и спортсмены. – В фестивале примут участие молодые представители казахских диаспор из Самарской, Саратовской, Оренбургской, Астраханской областей и города Уфы Российской Федерации. Целью фестиваля является установление тесных социально-культурных связей с молодежью казахских диаспор, проживающих в приграничных областях РФ посредством организации мероприятий, направленных на сохранение национальной идентичности, духовного и культурно-исторического наследия, оказание представителям казахской диаспоры методической и организационной поддержки в изучении родного языка. Помогать гостям в изучении казахского языка будут местные специалисты языковеды, краеведы, историки и лидеры молодежных общественных объединений ЗКО, - рассказала Света Ганиева. В торжественной церемонии открытия фестиваля принял участие заместитель акима города Уральск Бакытжан Нарымбетов. – Хочу поприветствовать наших друзей, братьев и сестер, которые приехали из России. В этом году в Казахстане объявлен Год молодежи. Со дня обретения независимости первый президент страны никогда не забывал о наших кровных братьях и сестрах, которые проживают за пределами нашей страны. Проводится большая работа по возвращению этнических казахов на родину, организовывались выездные мероприятия. Но в этом году мы решили пригласить всех желающих на землю Приуралья. Я думаю, вы хорошо проведете здесь время, найдете новых друзей, посетите интересные места. Желаю вам успехов и добро пожаловать в наш город, - заявил Бакытжан Нарымбетов. Стоит отметить, что во время фестиваля гости не только будут изучать государственный язык, но и посетят музеи, выставки и исторические места ЗКО.Заместитель акима города Уральск Бакытжан Нарымбетов