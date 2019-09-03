Привокзальная площадь Актобе. Фото с 2gis.kz Заехать на «привокзалку» можно было только за деньги. За проезд легковых машин брали по 100 тенге, микроавтобусов – 150 тенге, автобусов – 300 тенге. Это вызвало недовольство горожан, у площади собирались автомобильные «пробки». И только недавно прокуратура проверила законность указанного проекта и нашла массу нарушений. - В сентябре 2018 года отделом пассажирского транспорта и автодорог Актобе с индивидуальным предпринимателем заключен договор государственно-частного партнерства по организации уличной парковки перед железнодорожным вокзалом, - говорится в сообщение прокуратуры района Алматы. - Требования договорных обязательств не исполнены как государственным, так и частным партнером. В частности, договор предусматривал приобретение и установку частным партнером двух модульных КПП с навесом размерами 3x2 высотой 2,5 м, общая сумма которой составляет более 14 млн тенге. После завершения модернизации объект подлежал передаче в коммунальную собственность, однако указанные требования частным партнером не исполнены. Государственный партнер не оформил предоставление во временное безвозмездное пользование земельного участка для парковки. Договор о ГЧП расторгнут, виновные лица отдела пассажирского транспорта и автодорог дорог Актобе привлечены к дисциплинарной ответственности. Земля осталась в собственности города. Станет ли парковка при "привокзалке" Актобе бесплатной, должен решить акимат города.