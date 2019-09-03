Подобный турнир в Уральске будет проходить впервые. Файтеры сойдутся в трехраундовых поединках, каждый из которых продолжается по 5 минут. В промоутерской компании отметили, что это будет 13-е по счету спортивное мероприятие с их участием. До этого были турниры в городах Казахстана, а также за рубежом - в Макао и Гонконге. В главном бою вечера в октагон выйдет уроженец Западно-Казахстанской области. - Алтынбек Магаз под псвевдонимом «Золотой» - уроженец поселка Тайпак Западно-Казахстанской области. Он окончил учебу в Алматы и сейчас там живет и тренируется. Алтынбек имеет 7 побед и 0 поражений. Он в третий разбудет защищать чемпионский пояс. Против него выйдет Азат «Казах» Максум. У этого файтера 4 победы и тоже 0 в графе поражений. Будет организовано шоу с хорошими светом и звуком. Начало боев – 14 сентября в 19.00, - рассказал президент промоутерской компании «OctagonPromotion» Нураддин Садыков. Также организаторы рассказали, что в турнире примут участие и другие известные профессионалы и любители. Среди местных файтеров - Аслан Утегалиев, Султанбек Мендибаев, Виталий Железнов, Евгений Назаров и Жигер Жумашев. - Сейчас в области смешанными единоборствами заниаются порядка 600 человек. Этот вид спорта развивается в Акжайыкском, Байтерекском, Бурлинском, Теректинском, Таскалинском, Казталовском, Жангалинском и Жанибеском районах, - отметил руководитель отдела развития массового спорта управления физкультуры и спорта ЗКО Даурен Муканов. Организаторы отметили, что цель турнира - выявление новых бойцов и их дальнейшее продвижение. С лучшими файтерами будут подписаны контракты на участие в международных турнирах.