Концерт "Орал-Опера" пройдет сегодня, 3 сентября в 19.00  в амфитеатре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Вход на концерт классической музыки, который пройдет в амфитеатре центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза-Али, будет бесплатным. Нужно отметить, что на этой неделе в Уральске празднуется День города. Ежедневно, начиная с понедельника, в городе проходят различные мероприятия. Основное празднование пройдет 7 сентября на площади Первого Президента и на Арбате. Программа празднования дня города: 3 сентября, 19.00 - концерт классической музыки «Орал- Опера». Амфитеатр центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али. 4 сентября, 19.00 - фестиваль КВН на кубок акима города Уральска. Амфитеатр центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али. 5 сентября, 19.00 - І Областной фестиваль танцев «Жайықтың би әлемі». Амфитеатр центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али. В 21.00 на площади Абая - дискотека для молодежи с участием известных диджеев «OPENAIR». 6 сентября, 10.00 - открытие библиотеки-филиала №5 после обновления. п.Зачаганск, ул.Жангир хана, 50. В 16.00 - открытие фитнес центра «X-FITNESS», адрес: ул. М.Жунисова, 134. В 17.00 открытие І городской «Национальной школьной лиги» на Стадионе «Жастар». В 18.00 состоится ІІІ Фестиваль традиционного искусства «Жайық сазы» на Набережной реки Урал. 7 сентября, 09.00 - торжественный прием руководства города, посвященный Дню города, в концертном зале Областной филармонии. 10.00 - программа «Променад»: ярмарка изделий ручной работы «Город мастеров», фестиваль цветов, акция «Читающий город», Буккросинг, асық ату, бес асық, «STREET WORKOUT», фестиваль «Биле, Орал» (брейк-данс), фотовыставка, мастер классы от художников Проспект Нұрсұлтан Назарбаева по ул. Д.Нурпейсовой (Арбат). 11.00 - выставка «Сапалы өнім – 2019» на площади Первого Президента РК. 11.15 - посещение этноаула «Ақжайық» площадь Первого Президента РК. 11.30 - фестиваль национальных костюмов на площадке перед Домом Ассамблеи. 16.00 - открытие памятника «Исатай и Махамбет» на дороге в сторону п.Зачаганск. 17.00 - открытие международного турнира по волейболу «Достық-Дружба» на кубок акима города Уральска в спортзале по ул.Айтиева. 20.00 - праздничный гала-концерт, посвященный Дню города, с участием звезд казахстанской эстрады на стадионе им.П.Атояна. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.