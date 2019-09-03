Иллюстративное фото из архива "МГ" Вход на концерт классической музыки, который пройдет в амфитеатре центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза-Али, будет бесплатным. Нужно отметить, что на этой неделе в Уральске празднуется День города. Ежедневно, начиная с понедельника, в городе проходят различные мероприятия. Основное празднование пройдет 7 сентября на площади Первого Президента и на Арбате. Программа празднования дня города:- концерт классической музыки «Орал- Опера». Амфитеатр центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али.- фестиваль КВН на кубок акима города Уральска. Амфитеатр центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али.- І Областной фестиваль танцев «Жайықтың би әлемі». Амфитеатр центра культуры и искусств имени Кадыра Мырза Али. В 21.00 на площади Абая - дискотека для молодежи с участием известных диджеев «OPENAIR».- открытие библиотеки-филиала №5 после обновления. п.Зачаганск, ул.Жангир хана, 50. В- открытие фитнес центра «X-FITNESS», адрес: ул. М.Жунисова, 134. Воткрытие І городской «Национальной школьной лиги» на Стадионе «Жастар». Всостоится ІІІ Фестиваль традиционного искусства «Жайық сазы» на Набережной реки Урал.- торжественный прием руководства города, посвященный Дню города, в концертном зале Областной филармонии.- программа «Променад»: ярмарка изделий ручной работы «Город мастеров», фестиваль цветов, акция «Читающий город», Буккросинг, асық ату, бес асық, «STREET WORKOUT», фестиваль «Биле, Орал» (брейк-данс), фотовыставка, мастер классы от художников Проспект Нұрсұлтан Назарбаева по ул. Д.Нурпейсовой (Арбат).- выставка «Сапалы өнім – 2019» на площади Первого Президента РК.- посещение этноаула «Ақжайық» площадь Первого Президента РК.- фестиваль национальных костюмов на площадке перед Домом Ассамблеи.- открытие памятника «Исатай и Махамбет» на дороге в сторону п.Зачаганск.- открытие международного турнира по волейболу «Достық-Дружба» на кубок акима города Уральска в спортзале по ул.Айтиева.- праздничный гала-концерт, посвященный Дню города, с участием звезд казахстанской эстрады на стадионе им.П.Атояна.