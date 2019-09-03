Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе прокурорской проверки в одном из интернатов выяснилось, что детей-инвалидов в специализированных интернатах региона не кормили положенными в меню фруктами. Не давали также бутерброды и пирожные. Надзорный орган осуществил проверку во всех учреждениях области по правам детей с ограниченными возможностями. - И проверкой защищены конституционные права 322 детей-инвалидов, - отметили прокуроры. Также было выявлено, что на сегодня 117 школ региона не отвечают установленным требованиям: пандусы не отвечают нормам, не оборудованы санузлы для детей-инвалидов, а дети с психическими нарушениями обучаются по программе общеобразовательной школы без учета специфики заболевания и рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации. Прокуроры выявили и то, что иногда детей с ограниченными возможностями оставляли без экскурсий: в одном специализированном интернате главный бухгалтер, использовав поддельный документ, присвоила бюджетные средства, выделенные на экскурсию детей-инвалидов. А директора нескольких интернатов незаконно перечисляли дополнительные платы себе за фиктивную работу с детьми с ограниченными возможностями. - В интернатах не выдавалось ежедневное ночное питание и обязательные к употреблению продукты питания (фрукты, бутерброды и пирожные), - добавили в прокуратуре. В отношении всех фактов внесены акты надзора. 52 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 22 - к административной.