Более 14 млн пользователей TikTok: запретят ли приложение в Казахстане

В сети активно обсуждают предложение сенаторов Казахстана ограничить контент или полностью запретить TikTok из-за его негативного влияния на психическое здоровье детей, кибербезопасность и конфиденциальность данных, распространение дезинформации и опасные онлайн-челленджи. Ранее депутаты направили запрос премьер-министру страны.

В сети активно обсуждают предложение сенаторов Казахстана ограничить контент или полностью запретить TikTok из-за его негативного влияния на психическое здоровье детей, кибербезопасность и конфиденциальность данных, распространение дезинформации и опасные онлайн-челленджи. Ранее депутаты направили запрос премьер-министру страны.

Пользователи и эксперты также высказывают разные мнения по поводу возможного запрета. Некоторые считают, что ограничения могут ограничить свободу слова и доступ к информации, в то время как другие поддерживают инициативу, подчеркивая риски для молодежи.

— Основные опасения связаны с психическим здоровьем детей и потенциальными угрозами, возникающими из-за опасных онлайн-челленджей. TikTok продолжает оставаться самой популярной социальной сетью в Казахстане, что ставит под вопрос возможные меры по его регулированию, - отмечается в исследовании агентства Finprom.kz.

Согласно отчету DataReport 2024, распространение TikTok в Казахстане очень высокое: в январе 2024 года приложение было установлено у 77,5% взрослых интернет-пользователей, что составляет более 14,1 млн человек. Пользователи почти поровну разделены между женщинами (51,1%) и мужчинами (48,9%). За год аудитория TikTok в Казахстане выросла на 35,4%, прибавив 3,7 млн человек. При этом некоторые из этих пользователей могут быть несовершеннолетними.

Платформа имеет самую большую аудиторию среди социальных сетей в Казахстане. На втором месте – Instagram, с 12,1 млн пользователей. За год количество пользователей Instagram в Казахстане увеличилось почти на 16%. Другие социальные сети значительно менее популярны: аудитория ВКонтакте насчитывает - 3,4 млн, Facebook – 2,6 млн, Одноклассников – 1,5 млн аккаунтов. Популярность российских приложений снижается.

На предложение сенаторов о запрете и ограничении приложения власти пока не планируют жестких мер, так как для этого нет законных оснований. Как сообщил председатель Комитета по информационной безопасности министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов, если на платформе распространяются персональные данные, пользователи или власти могут подать жалобу в министерство культуры и информации, которое обязано уведомить представителей соцсети о нарушении.

По его словам, вопрос о запрете TikTok может возникнуть только в случае, если администрация не выполнит предписание и не удалит видео. Пока жалоб от казахстанцев не поступало.

В последние годы некоторые развитые страны также начали обсуждать ограничения для иностранных интернет-платформ, включая социальные сети. ТikTok запрещен в нескольких странах по разным причинам.

В Индии приложение было запрещено в 2020 году из-за национальной безопасности и конфликтов с Китаем. В Бангладеш TikTok был запрещен в 2021 году из-за опасений по поводу влияния на молодежь, но позже разрешен с ограничениями. В Китае доступна только китайская версия приложения под названием Douyin, а международная версия заблокирована.

В США и Канаде введены определенные ограничения на использование TikTok в государственных учреждениях и среди государственных служащих. В Австралии и Бельгии TikTok запрещен на устройствах правительственных служащих. В Афганистане Талибан запретил приложение в 2022 году, сославшись на его влияние на молодежь. Франция и другие страны Европы подвергли сомнению методы сбора информации и ввели ограничения на данную сеть. Не так давно запретили эту платформу и предприняли шаги по защите психики детей в Кыргызстане.

Все запреты и ограничения связаны с различными причинами, включая национальную безопасность, влияние на молодежь и кибербезопасность.