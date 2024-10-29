Домушники под видом оказания клининговых услуг обокрали 8 квартир в Актау

Подозреваемыми оказались 39-летний ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков мужчина и его 43-летняя знакомая. В настоящее время они находятся под стражей. Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку возможной причастности к другим аналогичным кражам.

Преступную пару, которая под видом предоставления клининговых услуг обворовывала квартиры, задержали по горячим следам, сразу после обращения потерпевших. Их вину доказывают изъятые у них похищенные вещи и признательные показания, передает Polisia.kz.

Подозреваемыми оказались 39-летний, ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков мужчина и его 43-летняя знакомая. В настоящее время они находятся под стражей. Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку возможной причастности к другим аналогичным кражам.



МВД рекомендует пользоваться услугами по уборке квартир только в проверенных клининговых компаниях с хорошей репутацией.

– Самый простой способ обезопасить свое имущество – это контролировать весь процесс уборки. Если такой возможности нет, то лучше изначально вынести из помещения ценные вещи. Также актуален вариант с камерами видеонаблюдения. Если все же вы обнаружили после уборки пропажу ценностей, то необходимо сразу обратиться к персоналу и руководству клининговой компании. В случае если пропавшее имущество не возвращено и не найдено, то необходимо обратиться в полицию, — отметили в ведомстве.







