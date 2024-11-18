В ЗКО изъяли более 14 тонн нелегальной соляной кислоты на предприятии

В Казахстане проведено внеплановое республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек», передает Polisia.kz. Было проверено свыше тысячи организаций, использующих прекурсоры и медицинские препараты, в том числе 721 аптека, 77 складов, 159 лечебно-профилактических учреждений и 129 промышленных предприятий.

В Казахстане проведено внеплановое республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек», передает Polisia.kz. Было проверено свыше тысячи организаций, использующих прекурсоры и медицинские препараты, в том числе 721 аптека, 77 складов, 159 лечебно-профилактических учреждений и 129 промышленных предприятий.

Так, на территории одного из промышленных объектов Западно-Казахстанской области обнаружили и изъяли более 14 тонн соляной кислоты, которая использовалась без лицензии.

Справка: Соляная кислота — крайне опасное вещество. Особенно опасны туман и пары хлороводорода, образующиеся при взаимодействии концентрированной кислоты с воздухом. Они раздражают слизистые оболочки и дыхательные пути. Длительное воздействие паров HCl может вызвать катар дыхательных путей, удушье, ожоги слизистой и кожи, разрушение зубов, помутнение роговицы глаз, язвы слизистой носа, а также желудочно-кишечные расстройства. Острое отравление проявляется охриплостью голоса, удушьем, насморком и кашлем.

- По сравнению с прошлым годом отмечается рост выявленных административных правонарушений на 30%. Ограничен оборот более трех тысяч тонн прекурсоров. К слову сказать, это товары двойного назначения и могут быть использованы при изготовлении синтетических наркотиков, - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

К административной ответственности привлекли 191 должностное лицо, в том числе 108 медицинских работников.

- За нарушения условий хранения ограничен оборот свыше 44 тысяч таблеток и 14 тысяч ампул психоактивных препаратов. Выявлено пять уголовных правонарушений в сфере обращения с наркотическими средствами, – отметил Альжанов.

Также при проверке медицинской организации в области Абай выявлены нарушения правил хранения и уничтожения наркотических средств, где изъято 137 ампул психоактивных веществ. В отношении фармацевта заведено уголовное дело.

В МВД напомнили, что за нарушения установленных законодательством требований в сфере легального оборота наркотиков предусматривается уголовная ответственность по статье 303 УК, что влечет наказание в виде штрафа в размере до 600 тысяч тенге либо арест на срок до 40 суток.