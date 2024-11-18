Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября

Будут проводиться планово-профилактические работы за четвертый квартал 2024 года.
Жулдызхан Хасангалиева
Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября

Как сообщили в пресс-службе АО «Казтелерадио», 21 ноября по всему Казахстана не будут работать телевидение.

Телерадиовещание отключат с 3.00 до 17.00. Будут проводиться планово-профилактические работы за четвертый квартал 2024 года.

– Будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, — сообщили в «Казтелерадио».

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article