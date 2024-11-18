Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 21 ноября

Как сообщили в пресс-службе АО «Казтелерадио», 21 ноября по всему Казахстана не будут работать телевидение.
Телерадиовещание отключат с 3.00 до 17.00. Будут проводиться планово-профилактические работы за четвертый квартал 2024 года.
– Будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, — сообщили в «Казтелерадио».