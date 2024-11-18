Транзитный автобус из Узбекистана слетел в кювет после ДТП в Уральске

ДТП произошло 17 ноября около 06:30 утра в районе Чугунного моста, сообщили в Департаменте полиции ЗКО. Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, двигаясь по окружной трассе, выехал на встречную полосу и столкнулся с транзитным автобусом из Узбекистана. После удара автобус «Golden Dragon» продолжил движение вперед и съехал в кювет.

Водителя Volkswagen Tiguan доставили в травмпункт для оказания медицинской помощи. Пассажиры автобуса не пострадали.

В управлении здравоохранении ЗКО сообщили, что 20-летний мужчина в областную многопрофильную больницу поступил без сознания. Он в реанимации, его состояние оценивается как крайне-тяжелое.

Напомним, по информации министерства иностранных дел Казахстана, численность пострадавших в результате ДТП за десять месяцев текущего года в Казахстане выросла в 2 раза, численность погибших — на 8,9%. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам генеральной прокуратуры, в январе–октябре текущего года в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 29,5 тысяч человек. Это абсолютный максимум в сравнении даже с годовыми показателями последних лет. За десять месяцев 2023-го пострадавших в результате аварий было в два раза меньше: 14,5 тысяч человек.