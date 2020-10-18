Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО сообщили, что профилактические прививки могут защитить человека от таких заболеваний, как корь, краснуха, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк, гепатит В, туберкулёз, эпидемический паротит. В Западно-Казахстанской области по итогам восьми месяцев этого года снижена заболеваемость по 26 инфекциям. Введение карантина для профилактики коронавируса привело к снижению заболеваемости и по другим инфекциям. – В частности, отмечено снижение заболеваемости сальмонеллезом, бактериальной дизентерией, кишечными инфекциями уточненными, кишечными инфекциями неуточненными, серозным менингитом, гнойным менингитом, бруцеллезом, коклюшем, менингококковой инфекции, корью, ветреной оспой, туберкулезом, хронических вирусных гепатитов, эхинококкоз, описторхоз, дерматомикозы, педикулез, - сообщили в пресс-службе ДККБТУ. Стоить отметить, что с начала года, в области не зарегистрированы случаи заболевания чумой, холерой, брюшным тифом, бешенством, туляремией, дифтерией, столбняком, краснухой и другими инфекционными заболеваниями. – Кроме этого, с начала года в области прививки от БЦЖ получили около десяти тысяч детей до одного года, что составляет 97,1% от общего числа новорожденных и ревакцинировано 98% детей в возрасте 6 лет. В этом году вакцинация от гриппа началась немного раньше, чем обычно, с 15 сентября. Ранняя вакцинация позволит обеспечить формирование иммунитета к вирусам гриппа, циркулирующим в эпидемиологический сезон. Особенностью предстоящего эпидемиологического сезона является угроза наслоения гриппа на коронавирус. Для вакцинации населения ЗКО от гриппа и ОРВИ закуплено 67 тысяч доз вакцин российского происхождения "Гриппол Плюс". Ежегодно по всей республике и в Западно-Казахстанской области в том числе, в предэпидемический период проводится бесплатная вакцинация лиц группы риска. Это медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях и часто болеющие дети старше шести месяцев, дети в домах ребенка и дети старшего возраста в детских домах, старшее поколение в домах престарелых и инвалидов, беременные во втором и третьем триместре беременности и по эпидемиологическим показаниям, - отметили санврачи. На сегодняшний день в области вакцинацией от ОРВИ и гриппа охвачено более 64 тысяч человек, из них дети до 14 лет – 14349, взрослых – 49848 человек. – В последнее время многие родители опасаются того, что после прививки могут быть осложнения. Гораздо выше вероятность серьезно пострадать от болезни, предупреждаемой вакцинацией, чем от самой вакцины. Например, при заболевании полиомиелитом может развиться паралич, корь может вызвать энцефалит и слепоту, а некоторые заболевания, предупреждаемые вакцинацией, могут даже привести к смерти. Преимущества вакцинации значительно превышают риски, и без вакцинации случаев болезни и смерти было бы намного больше. Во всем мире сейчас доказано, что вакцинация - лучшая защита от инфекции, - резюмировали в пресс-службе ДККБТУ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.