По данным РГП "Казгидромет", 18 октября в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 21 градус тепла, ночью +5. Ясная погода без осадков ожидается в Атырау, днем +22, ночью +10. Безоблачная ясная погода порадует жителей Актобе. Днем синоптики прогнозируют 18 градусов тепла, ночью +2. В Актау ясная погода без осадков, днем +22, ночью +10.