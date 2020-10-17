Одна из школ, в которой был проведен капитальный ремонт находится в селе Калдыгайты. Общая сумма проекта здесь составляет 283 млн тенге. Работы здесь будут полностью завершены уже в конце сентября. - Также были отремонтированы школы в селе Шоптыкуль и школа-гимназия в районном центре. В Шоптыкуле в школе была заменена полностью канализация и заменены трубы горячей и холодной воды в здании. Всего в районе 19 школ,- рассказа руководитель районного отдела образования Берикжан Гарапшиев. В школе-гимназии многие годы была одна проблема- в подвале здания постоянно выступала грунтовая вода, что отрицательно сказывалось на прочности фундамента. - Сейчас строители сделали насыпь 60 см и на нее уже залили стяжку. Заменили все трубы в подвале. Теперь в нашей школе прежних проблем не будет. Работы практически завершены. Заменили даже систему отопления,- пояснил директор школы с. Шоптикуль Бекжан Турсынгалиулы. Кроме сантехнических работ, согласно проекту здесь был утеплен фасад, были покрашены стены. Подрядчик говорит, что объем работы был большой, но они успели все сделать в срок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.