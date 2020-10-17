18-летние братья-тройняшки Акарыс, Бекарыс и Жанарыс Зеккеновы были призваны на воинскую службу весной этого года. В пресс-службе воинской части 5517 РгК «Батыс» Национальной гвардии РК сообщили, что давно не припомнят случая, когда в армию призывали тройняшек. С самого рождения братья Зеккеновы всегда вместе. После окончания колледжа казахстанской современной академии «Болашак» по специальности «Эксплуатация водного транспорта» ребят призвали на срочную службу и попросили их не разлучать. В военкомате пошли навстречу. Определили в одну часть. – Свой поступок юноши-тройняшки объясняют просто: «Служба в армии была нашей детской мечтой. Ведь защита Родины является священным долгом и обязанностью каждого гражданина». Когда тройняшки сдавали психологические тесты — совпали типы. Сами братья к этому уже давно привыкли. В школе у всех были одни оценки и даже девочки нравились одни и те же. Одно различие, впрочем, есть: Акарыс выше двух других братьев на четыре сантиметра. Но это не мешает близнецам показывать идентичные результаты в физической подготовке. Говорят, когда готовились к службе в армии, для этого специально спортом занимались, продемонстрировали одинаковые показатели в беге на 100 м, 3 км и подтягивании, - рассказали в воинской части. Стоит отметить, что юноши являются спортсменами. Акарыс и Бекарыс с девяти лет занимаются в спортивной секции каратэ-до. За это время братья принимали участие в областных и городских спортивных турнирах, где неоднократно занимали призовые места. Жанарыс является кандидатом в мастера спорта по борьбе самбо. - Горжусь тем, что службу прохожу в войсках правопорядка. Ведь служба в рядах войсках Национальной гвардии, располагающей всеми современными условиям, помогающих обрести свое достойное место в жизни, являются результатом высокого внимания и заботы президента страны о молодежи,- рассказывает Бекарыс Зеккенов. - На срочную службу в войска Национальной гвардии сейчас приходят действительно лучшие молодые люди. Ответственные, грамотные, сильные духом и телом, морально подготовленные. Ведь нам за короткий срок предстоит сделать из них настоящих защитников Родины. В моей практике первый случай, когда братья-тройняшки проходят срочную воинскую службу. До этого приходилось видеть только близнецов. Сейчас братья-тройняшки с честью и достоинством несут службу по охране общественного порядка и общественной безопасности в городе Уральске, - говорит заместитель командира батальона оперативного назначения воинской части 5517 по воспитательной и социально-правовой работе капитан Дамир Жакенов. После окончания армии братья Зеккеновы вернутся в свой родной город Актау. Ну а дальше планируют получать высшее образование – юридическое, а затем устроиться на работу в органы внутренних дел.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.