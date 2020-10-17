Как сообщили в пресс-службе управления образования Атырауской области, девятиклассник из города Кульсары Нурдаулет Мандияров из алоэ изготовил маску для лица, мыло и йогурт для детей. Молодой ученый учится в 9 классе общеобразовательной школы №8 города Кульсары. Он тщательно изучил растение алоэ и реализовал исследовательский проект, чтобы получить доступный продукт, который сохраняет элементы, не теряя свойств растения. По его словам, алоэ вера можно использовать для лечения всех болезней. - Тема моего исследовательского проекта - «Алоэ - залог здоровья и красоты». Получил эту тему из-за большой пользы этого растения. В настоящее время существует множество кожных, желудочных и различных аллергий, связанных с окружающей средой. Поэтому я хочу производить отечественные продукты из алоэ вера против этих болезней. В будущем я хочу продолжить работу в этом направлении и открыть для себя что-то новое, - сказал молодой ученый Нурдаулет Мандияров. Руководитель Нурдалета Мандиярова, учитель химии Фарида Машырыкова отметила, что ее ученик имеет сильную страсть к науке и она, как педагог возлагает большие надежды на будущее юноши. - Тестирование практических возможностей моего ученика в рамках исследовательского проекта показало высокие результаты. В то же время целью Нурдаулета было научно доказать натуральность и большую пользу продуктов из алоэ вера. Он много потрудился в этом направлении. Школьник, показавший высокий уровень исследовательских способностей, хочет сделать эту тему основной для своих будущих исследований, - сказала Фарида Машырыкова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.