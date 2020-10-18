На протяжении нескольких дней уральцы активно пересылают друг другу информацию о том, что в городе орудует команда лже-волонтеров. Они якобы стучатся в двери, представляются волонтерами различных партий и по инициативе местных властей раздают горожанам медицинские маски на всех членов семьи. – Маски эти пропитаны химикатами с наркотическим действием. Человек просто "отключается"... Доступ в квартиру свободный (происходит ограбление). Не принимайте маски от посторонних лиц. Помните, что уровень преступности сейчас "зашкаливает". Будьте осторожны, - говорится в рассылке. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что подобных случаев на территории Западно-Казахстанской области не зарегистрировано. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.