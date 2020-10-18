Армен Саакян - обладатель Гран-при "Бала дауысы"
17 октября 2020 года на сцене Дворца республики Алматы были подведены итоги пятого юбилейного сезона Национального детского песенного конкурса "Бала дауысы", передает Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Конкурс проводил Фонд Алии Назарбаевой "Жандану әлемі" при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Фонда Нурсултана Назарбаева. Выступать на большой сцене в рамках финальных концертных программ были удостоены 20 детей-финалистов из 17 регионов страны. Талантливые юные вокалисты стали победителями дистанционного отборочного тура, проходившего с 15 марта по 15 мая 2020 года, в котором приняло участие 4 135 детей в возрасте от 8 до 12 лет.
15 октября состоялась концертная программа "Лучшие песни "Бала дауысы". 20 детей-финалистов из 14 областей, городов Шымкент, Алматы и Нур-Султан, исполнили авторские детские песни, написанные в рамках конкурса с 2016 года.
17 октября состоялся гала-концерт "Добрые сказки Умай". Финальный концерт прошел в формате музыкального спектакля, в котором дети-финалисты, артисты эстрады исполнили новые авторские песни, а также популярные хиты казахстанской и мировой эстрады.
Фееричные выступления юных артистов доказали, что все они достойны быть финалистами столь масштабного проекта, и успешно продемонстрировали высокий уровень артистизма и прекрасные вокальные данные. Каждое исполнение стало ярким и незабываемым шоу.
Обладателем Гран-при 5-го сезона - гранта на обучение в Национальном университет искусств - стал Армен Саакян из Мангистауской области. Прекрасное выступление 12-летнего Армена не оставило равнодушными профессиональное жюри!
Первой премии был удостоен Аккулов Айдар из Актюбинской области, вторая премия была вручена Лейле Цечоевой из Павлодарской области и Бекмухамеду Газизжанулы из Жамбылской области, третья премия и ценные подарки были вручены Руслану Амирасланову из Алматы, Айару Кимаганбет из Мангистауской области, Абилкайыру Джумабай из Алматы и Олесе Кузьминой из Атырауской области. Обладателем специального приза телезрителей "Выбор страны" стал также 12-летний Айдар Аккулов из Актюбинской области!
С 2016 года "Бала дауысы" ежегодно открывает новые таланты и осуществляет детские мечты. Это не просто конкурс, это - незабываемое событие для детей, прекрасная возможность заявить о себе и начать творческий путь! Организаторы конкурса искренне благодарят родителей и их педагогов за прекрасное воспитание малышей, за веру в них и стремление каждый новый день открывать в них новые грани талантов!
Напомним, нашу область на республиканском конкурсе представлял 9-летний Алижан Тургали.
