Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения", - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 13 октября на пересечении улиц Шолохова и С.Тюленина была остановлена автомашина марки ВАЗ-2110. За рулем находился 33-летний мужчина, который согласно заключению медицинской экспертизы находился в состоянии наркотического опьянения вызванное употреблением каннабиноидов марихуаны. – 15 июня этого года мужчина был пожизненно лишен права управления транспортным средством. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК "Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа до пяти тысяч МРП, либо ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.