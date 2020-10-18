В рамках реализации программной статьи «Рухани Жангыру» впервые энциклопедия была издана в 2011 году. Сейчас была презентована новая дополненная версия. В ней рассказывается о природе, самых интересных и значимых событиях, в сфере экономики, культуры, социальной сфере, жителях, которые прославили и внесли посильный вклад в развитие района. В энциклопедии много фотографий, которые также были собраны с помощью местных жителей. Был изменен дизайн книги. Презентация ее проходила с соблюдением всех санитарных требований. Глава района Нурлан Сагинтаев на торжественном мероприятии отметил кропотливую работу членов редакционной коллегии, благодаря которым, обновленная версия книги пополнилась интересными и уникальными фактами. - С осени 2016 года мы занимались поиском и сбором информации для энциклопедии. За десять лет, прошедших с момента выхода первой версии этой книги, в нашем районе произошло много значительных изменений. Вы также можете прочитать и познакомиться с достижениями наших соотечественников в различных сферах. Мы предупредили местных жителей через сельские акиматы о том, что мы собираем информацию и готовы узнать интересные факты,- рассказал директор районного архива Куаныш Елемесов. - Предыдущей энциклопедии почти 10 лет. С тех пор произошло много интересных событий в сфере развития района. Все эти факты авторы учли и получилась очень интересная книга. Здесь говорится и о районе в целом и о тех людях, которые работали в разных сферах деятельности, но смогли прославить свою малую родину, - отметил глава района Нурлан Сагинтаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.