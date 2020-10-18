Фото предоставлено Азатом Сейтимовым Руководитель проекта Азат Сейтимов рассказал, что в этом волонтерском году в нашей области, при поддержке Министерства информации и общественного развития в рамках государственного гранта НАО «Центра поддержки гражданских инициатив», организованный МОО «Жас канат», реализуется общенациональный проект Birgemiz: Bilim. – Проект направлен на обучение сельских школьников по пяти направлениям. Обучение будут проводить волонтеры. В частности, они провели курсы обучению к компьютерным программам, подготовиться к ЕНТ, олимпиадам и научным проектам, а также повышению правовой грамотности школьников, и улучшить знания английского языка, - отметил Азат Сейтимов. Стоит отметить, что на участие в проекте отобраны 100 волонтеров, которые обучат тысячу школьников. – Волонтеры преподают не сразу, сначала заполняют анкету и принимаются в проект решением экспертного совета. Затем отобранные волонтеры проходят различные семинар-тренинги, в частности, по темам общения с школьниками, различные трудности в обучении, новые идеи в обучении. По каждому направлению было проведено несколько семинаров – тренингов, а также, был организован онлайн-тренинг по профилактике заболеваний, с мерами предосторожности во время пандемии. Только после этого они начинают преподавать занятия, - отметил Азат Сейтимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.