Однако на самом нефтеперерабатывающем заводе наличие вредных выбросов в атмосферу не подтвердили, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Густой дым с АНПЗ напугал жителей Атырау Скриншот с видео В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, на котором видны клубы густого черного дыма. Автор ролика утверждает, что АНПЗ ночью сбрасывает в воздух газ. – АНПЗ ночью сбрасывает газ с факела, с новой установки. Непрерывно. Это не пар. Пар бы быстро рассеялся. Что-то у них случилось. Вонь стоит страшная. До самого горизонта идёт, - комментирует мужской голос за кадром. В самом АНПЗ сообщили, что 17 и 18 октября установки завода находились и находятся в технологическом режиме, сбоев в работе и  аварийных ситуаций не было. – Установка каталитического крекинга по технологии оснащена современной системой очистки дымовых газов ВELCO (американская технология), которая не допускает попадания продуктов сгорания в атмосферу. В связи с понижением температуры окружающей среды, тепловой след от дымовых труб становится виден, при этом превышений загрязняющих веществ в атмосферу не допускается, - сообщили в АНПЗ. Между тем экологи совместно с представителями прокуратуры 19 октября намерены провести внеплановую проверку на заводе. В департаменте экологии Атырауской области заявили, что по данному факту 17 октября ночью на санитарно-охраняемой зоне завода специалисты передвижной мобильной лаборатории произвели отбор проб атмосферного воздуха города. - В тот день был юго-западный ветер и превышение ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано, - сообщил заместитель руководителя департамента экологии Сырым Тилегенов изданию azh.kz. Jm5Lp7RJ5xY    