Аким района Байтерек Марат Токжанов сообщил, что 31635 человек из их района относятся к категории экономически активное население. Всего в районе проживают 60 356 человек. - 30 813 человек работают в различных сферах. С начала года на работу подали заявки 1507 человек. 668 человек состоят на учете как безработные. На оплачиваемые общественные работы отправлены 365 человек. Через центр занятости трудоустроены 903 человека. Социальными рабочими местами обеспечены 54 человека. Молодежную практику прошли 106 человек. По состоянию на 1 октября 2020 года создано 913 новых рабочих мест. Официальный уровень безработицы составляет 2,2%, - рассказал Марат Токжанов. Аким района отметил, что по обращению граждан 76 семьям было выплачено жилищное пособие на сумму 757,2 тысячи тенге за оплату коммунальных услуг. - 1,1 миллиона тенге выделено 31 родителю, воспитывающим и обучающим детей с ограниченными возможностями на дому. По состоянию на 1 сентября 2020 года адресную социальную помощь получили 625 человек из 123 семей на сумму 33,2 млн тенге. В целях регулирования правовых, экономических и организационных условий обеспечения социальной защиты инвалидов, создание им равных возможностей для жизнедеятельности и интеграции в обществе в течении 9 месяцев 78 инвалидов были обеспечены услугами индивидуального помощника, 11 инвалидов специалиста жестового языка, 28 человек протезно-ортопедической помощью, 73 человека обязательными гигиеническими средствами, 38 человека – сурдо-тифло-гигиеническими средствами, 11 человека кресло-колясками, 22 человек санаторно-курортным лечением, - пояснил Марат Токжанов. Решением местного управления 1617 человек получили материальную помощь на сумму 66,6 млн тенге, 93 человека получили 48,6 млн тенге на основе грантов на новые бизнес-идеи.