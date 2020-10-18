Пожар произошел 18 октября в 15.05 в одной из квартир дома №162 по улице Аманжолова. Как рассказал начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, в квартире горели личные вещи и диван. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. – По лестничному маршу эвакуировано 25 человек, из них девять детей. Пожар ликвидирован в 15.46, на месте работали 11 сотрудников ДЧС ЗКО и четыре единицы техники. Материальный ущерб, причина пожара, виновные устанавливаются. Жертв и пострадавших нет. Пожар в квартире – страшная беда. По статистике около 70 % всех пожаров в республике происходит в жилье, при этом число погибших на пожарах в жилых домах составляет до 90% от общего количества погибших на пожарах. Помните выражение "Мой дом – моя крепость" сейчас очень актуально.Из этого следует, что в своем доме безопасность, в том числе пожарную, должны создать вы сами. Для того, чтобы это сделать нужно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, - отметил Ерлан Турегелдиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.