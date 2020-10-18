По данным РГП "Казгидромет", 19 октября в Уральске ожидаются дожди. Днем столбики термометров покажут 20 градусов выше нуля, ночью +10. Ясная погода без осадков порадует жителей Атырау, днем +22, ночью +10. Переменная облачность и 22 градуса тепла днем ожидается в Актобе, ночью столбики термометров покажут 9 градусов выше нуля. В Актау малооблачно, днем +22, ночью +13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.