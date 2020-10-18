К онлайн беседам в соответствии с заданными вопросами были подключены руководство акимата города Уральска и районов, а также руководители областных управлений. В ходе приема жителями региона были озвучены преимущественно жилищные проблемы, вопросы трудоустройства. Так, к акиму области обратилась жительница Чингирлауского района, семья которой на протяжении лет снимает жилье. Многодетную жительницу, работающую в государственном учреждении, интересовала возможность получения служебного жилья. По поручению главы региона в районе проведут анализ соотношения занимаемых служебных жилплощадей к числу проживающих в них граждан. В случае обнаружения нерационального использования служебного жилья будет проведена оптимизация с целью выделения освободившейся площади нуждающимся работающим на селе гражданам. В ходе приема был поднят вопрос трудоустройства на постоянной основе многодетной жительницы города, которая ранее сезонно работала гардеробщицей в одной из городских СОШ. Супруг обратившейся также до настоящего времени работал вахтовым методом в Атырауской области. На сегодняшний день работает на временных работах за пределами страны. Аким области поручил проверить наличие вакантных мест в районе проживания обратившейся, а также в целом сообщать трудоспособным гражданам, нуждающимся в работе из социально-уязвимых слоев населения, о возможностях трудоустройства. К примеру, если один из сотрудников госучреждения собирается покинуть место работы в связи с достижением пенсионного возраста либо по причине переезда. Кроме того, Гали Искалиев предложил обратившейся передать резюме супруга для рассмотрения его трудоустройства в нашей области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.