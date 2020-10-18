Сухая трава горит вдоль реки Чаган, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске вновь горит сухая трава Возгорание произошло 18 октября в 18.42. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, в районе мемориала "Этих дней не смолкнет слава", вдоль реки Чаган, на двух участках горит сухая трава. Площадь пожара составила два гектара. На месте тушения работают 23 пожарных, пять единиц техники, два плавсредства и две мотопомпы. - Самая распространенная надпись на информационных щитах — “Берегите природу от пожара!”. Неудивительно, 99% возгораний случаются по вине человека. Но несмотря на предупреждения, просьбы и угрозы, практически ежедневно в области регистрируются пожары и загорания по вине человека. Спасать природу приходится в тяжелых условиях. Нередко на вызов надо выезжать и ночью. Без преувеличения можно сказать, что в пожароопасный сезон в напряжении находится весь гарнизон ДЧС ЗКО. В тушении пожаров принимают участие пожарные, спасатели, лесники, местные исполнительные органы. Сотни людей по долгу службы рискуют своей жизнью. Причиной большой беды может стать всего лишь брошенный окурок. Хотя, казалось бы, не превратиться из человека во вредителя так просто, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Напомним, буквально два дня назад на этом же месте горела сухая трава. Тогда площадь пожара составила четыре гектара. В Уральске вновь горит сухая трава   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  