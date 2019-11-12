Более 16 миллиардов тенге выделено на строительство жилья в ЗКО

Средства выделены в 2019 году по программе «Нұрлы жер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 12 ноября, в службе центральных коммуникаций при президенте РК на пресс-конференции аким ЗКО Гали Искалиев рассказал о главных достижениях Западно-Казахстанской области в рамках реализации Послания Президента РК народу Казахстана, а также о социально-экономическом развитии региона по итогам 9 месяцев 2019 года. По словам Гали Искалиева, на выделенные средства ведется строительство 17 многоквартирных жилых домов в г. Уральск и г. Аксай, а также 117 домо