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Социум

Более 16 миллиардов тенге выделено на строительство жилья в ЗКО

Средства выделены в 2019 году по программе «Нұрлы жер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 12 ноября, в службе центральных коммуникаций при президенте РК на пресс-конференции аким ЗКО Гали Искалиев рассказал о главных достижениях Западно-Казахстанской области в рамках реализации Послания Президента РК народу Казахстана, а также о социально-экономическом развитии региона по итогам 9 месяцев 2019 года. По словам Гали Искалиева, на выделенные средства ведется строительство 17 многоквартирных жилых домов в г. Уральск и г. Аксай, а также 117 домо
Дана Рахметова
Более 16 миллиардов тенге выделено на строительство жилья в ЗКО
Средства выделены в 2019 году по программе «Нұрлы жер», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 12 ноября, в службе центральных коммуникаций при президенте РК на пресс-конференции аким ЗКО Гали Искалиев рассказал о главных достижениях Западно-Казахстанской области в рамках реализации Послания Президента РК народу Казахстана, а также о социально-экономическом развитии региона по итогам 9 месяцев 2019 года. По словам Гали Искалиева, на выделенные средства ведется строительство 17 многоквартирных жилых домов в г. Уральск и г. Аксай, а также 117 домов на селе. Всего около 3 тысяч квартир. - По итогам года планируется сдать 6 многоквартирных жилых домов и 49 жилых домов на селе, это 1080 квартир для людей, стоящих в очереди. В Послании народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость повышения доступности жилья, особенно для социально уязвимых слоёв населения, - пояснил Гали Искалиев. В этом году по области 394 семьи, относящиеся к категории социально уязвимых слоев населения, получили ключи от новых квартир. Из них 243 - многодетные семьи. Кроме того, за счет частных инвестиций в этом году будет сдано 386 тысяч квадратных метров жилья. Жилищные проблемы в ЗКО решаются не только за счёт государственного бюджета. В Уральске активно используется механизм строительства нового жилья на месте аварийных и ветхих домов на принципах ГЧП, при котором владельцы аварийных квартир получают новое жильё из расчета: метр на метр в том же районе, где они жили. На сегодняшний день ведется строительство 5 домов, это 480 квартир, где 65 семей из аварийного жилья получать новые квартиры. - Как и во многих городах, вопрос обеспечения жильём является актуальным для нас. Ежегодно население города Уральск увеличивается на 5-7 тыс. человек. В очереди по городу стоят более 20 000 человек. Для снижения этой проблемы ранее был разработан крупный девелоперский проект по строительству нового микрорайона «Акжайык» в городе Уральск. Общая площадь около 425 гектаров, рассчитан на 50 тысяч человек, - подытожил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
строительство жилье

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