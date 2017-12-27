Фото @atyrauoil В рамках договора частный инвестор вложил в программу 2 миллиарда 336 миллионов тенге. На эти деньги планируется установить современные LED-светильники на 39 городских улицах общей протяженностью 106 километров. - Речь идет об установке ламп и специальных автоматизированных систем управления освещением в зависимости от времени суток. В первую очередь освещение устанавливают на улицах частного сектора, так как его реализация ставит перед собой в качестве целей и улучшение криминогенной ситуации на ночных улицах, - рассказал руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Атырауской области Марат КАРАМАЛАЕВ. В частности, в городе и пригороде Атырау будет установлено 2816 Led светильников с автоматизированной регулировкой системы освещения. Проект реализуется в два этапа: к новому году планируется осветить 19 улиц, в 2018 году - еще 20.