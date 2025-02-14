Более 2 млн казахстанцев работают на себя

По данным Бюро национальной статистики, в конце 2024 года в Казахстане работали 9,2 миллиона человек. Из них 7 миллионов – наемные работники, а 2,1 миллиона – те, кто работает на себя. Уровень занятости среди населения от 15 лет и старше составил 65%.

По сравнению с концом 2023 года число работающих выросло на 154,8 тысячи человек. Больше всего прибавилось наемных сотрудников, а среди самозанятых рост составил 13,3 тысячи человек. Чаще всего люди работают в торговле (16,8%), образовании (13,1%), промышленности (12,5%) и сельском хозяйстве (10,6%).

Уровень безработицы в Казахстане составил 4,6% – так считают по методике Международной организации труда. Это люди, у которых нет работы, но которые активно ее ищут и готовы приступить к ней. К концу января 2025 года официально зарегистрированными безработными числились 2,9% от всей рабочей силы.

Напомним, что по закону уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата идет за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система Минтруда направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.