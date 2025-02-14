Средний размер пенсии назвали в Казахстане

По данным минтруда РК, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 346 миллиардов тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 111,8 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 234,2 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 февраля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 445 тысяч человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2025 года составил 143 248 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 95 789 тенге, базовой пенсии – 47 459 тенге.

Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии – на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

Так, с 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 110% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в единый накопительный пенсионный фонд перечислено ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев - прим. автора) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Напомним о получателе самой крупной пенсии в стране — его ежемесячная выплата составляет около 945 тысяч тенге. Согласно информации ЕНПФ, наибольшие пенсионные выплаты (свыше 400 тысяч тенге) наблюдаются в Улытауской области, а также в столице — Астане, и Алматы. В Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях максимальные выплаты из ЕНПФ составляют около 400 тысяч тенге. В Алматинской области зафиксированы самые низкие максимальные пенсии, составляющие 166 тысяч тенге.