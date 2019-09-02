Иллюстративное фото из архива МГ По словам руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Нурслу Беркимбаевой непривитыми в области остаются 2644 ребенка, в основном они из семей верующих. - Чтобы их убедить, мы работаем с людьми индивидуально вместе с представителями мечети, церкви, но это сложно, - говорит Нурслу Беркимбаева. – Причем среди отказников уже были случаи заболевания инфекционными болезнями, в частности, корью. Были случаи, когда корью заболевала вся семья. Больше всего отказавшихся от вакцинации в Актобе, Темирском, Мугалжарском и Байганинском районах. В Уилском районе таких случаев нет вообще. С начала года корью в Актюбинской области заболели 86 человек, в их числе взрослые и дети до 1 года. Вакцинацию от кори проводят с 1 года. Сейчас прививки делают с 9 месяцев. По словам завкафедрой инфекционных болезней Западно-Казахстанского медуниверситета Мейрамбека Курмангазина, корь опасна осложнениями. В инфекционную больницу попадали дети с пневмонией и менингоэнцефалитом после кори. - Взрослые очень тяжело переносят детские болезни. Не привитый ребенок может заболеть не только сам, и заразить родителей, а это опасно, - говорит ученый. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.