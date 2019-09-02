По словам заведующей детским кинотеатром имени Гагарина Асии Стародубцевой, эта неделя для уральцев считается предпраздничной. - 7 и 8 сентября будем отмечать День города. Но уже сегодня начали проводить некоторые торжества, одно из них - это открытие недели казахстанского кино, которое проводится в нашем детском кинотеатре имени Гагарина. Это старейший и единственный кинотеатр в республике, куда дети могут прийти и бесплатно посмотреть фильмы киностудии "Казахфильм". В рамках этого мы предлагаем телезрителям 7 фильмов: один документальный, три мультфильма и три художественных фильма. Демонстрация будет проходить все дни до 8 сентября в 12.00, 14.00 и 16.00 каждый день. Вход бесплатный. Ждем всех желающих, - рассказала Асия Стародубцева. Асия Стародубцева отметила, что открытие они решили начать с исторической драмы Махамбет. - Как раз в эти праздничные дни будет открываться памятник Исатаю и Махамбету в Уральске. Продолжительность фильма - 2 часа 20 минут. Он двухсерийный, интересный. Думаю, все будут его просматривать с удовольствием, - говорит заведующая детским кинотеатром имени Гагарина. Как рассказал активный житель города Уральска Феликс Баюканский, он будет посещать все торжества, посвященные к Дню города. - У нас уже составлена традиционная программа. Эта неделя казахстанского кино. Сейчас мы находимся в самом старинном здании нашего города, тут состоится презентация фильма, собралось много зрителей, все хотят его увидеть, услышать. Это начало празднования Дня города, я как житель пришел поучаствовать, - заявил Феликс Баюканский. Заместитель акима города Уральска Бакытжан Нарымбетов рассказал, что ежегодно в рамках дня города проводится неделя казахстанского кино. - Киноиндустрия в Казахстане развивается. В ближайшие годы вышли несколько десятков казахских фильмов, вышел закон о кино, это большой прорыв. Мы открыли двери нашего кинотеатра, устраиваем бесплатные показы. Со 2 по 7 сентября у нас планируется провести около 40 мероприятий в культурном, развлекательном и спортивном направлении, - сказал Бакытжан Нарымбетов.