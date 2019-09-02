До сих пор ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мама Назара Сандугаш Аугалиева рассказала подробности несчастного случая, который произошел с ее сыном.
- Когда я его увидела в первый раз его после ожога, он шел домой со своими друзьями. Ребенок был весь грязный, вещи были порваны, левая сторона была обожженна, коричневого цвета. Мы его сразу отвезли в больницу в поселке Чапаево, оттуда уже сына госпитализировали в Областную детскую многопрофильную больницу в Уральске. Тогда врачи сказали, что в реанимации он проведет 7-10 дней. Сейчас у него шоковое состояние, самое тяжелое все еще впереди, потому что когда шок проходит, организм начинает по-разному реагировать на травмы. И действительно так, у него сейчас поднялась температура, очень сильный отек головы, что даже не открываются глаза. На левой руке у него некроз, омертвение ткани, возможно, нужна будет пересадка. Самое большое поражение участка - на голове. Он в сознании, разговаривает очень тихо. Когда его ударило током, он был в перчатках и Слава Богу, потому что, как оказалось, в 90% случаев, если находишься без перчаток, то можно остаться без конечностей. Пальцы у него обожжены, есть ожоговые волдыри и рубцы, - рассказала Сандугаш.
Девушка рассказала, что в трансформаторе напряжение было более 10 тысяч вольт.
- Это чудо, что он остался жив. Конечно, без серьезных последствий тут не обойтись. Нам говорят специалисты, достаточно было просто пройти мимо этого трансформатора, и могло ударить током. Нам и его друзья рассказывают, что они когда игрались там, его просто откинуло и начало бить током. Он лежал в судорогах, а потом потерял сознание. Его друзья просто побоялись подойти к нему. Только когда Назар перестал дрожать, они его вытащили оттуда, - рассказала Сандугаш.
Мама Назара говорит, что ее сын очень смышленный и осторожный.
- Он у меня послушный и даже дорогу не станет перебегать, пока не убедится, что нет машин. То есть я считаю, что он не мог сам открыть эту будку. Его друзья подтверждают, что там все было открыто. Дети подумали, что это заброшенный дом, и решили там поиграть. Моего сына привлекла лестница, потому что одно из его любимых занятий - лазать по турникам. Он занимается спортом, посещает секцию бадминтона и участвует в соревнованиях. Два класса окончил на отлично, - пояснила мама Назара. - Он был абсолютно здоровым и за 9 лет ни разу не лежал в больнице.
Мама возмущена отношением властей к произошедшему.
- Я понимаю, что каждый сейчас себя будет выгораживать. Но после случая с сыном я в тот же день поехала и сняла состояние этой трансформаторной будки: ни одного знака, ни одного замка, все открыто. Но уже на следующий день там все привели в порядок. Думаю, все будет ясно, ведь ведется следствие, экспертиза все покажет. Я считаю, что не должны власти относиться так халатно, - заявила Сандугаш.
Как рассказал заместитель директора по лечебной части Областной детской многопрофильной больницы Азамат Саметов, ребенок поступил 29 августа с электроожогом.
- Состояние ребенка тяжелое, он изначально поступал в реанимационное отделение. Сейчас также в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое стабильное. Оказывается все необходимое лечение, обработки, перевязки, дезинтоксикационная и антибактериальная терапия. Основная травма пришлась в область головы, там ожоги второй и третьей степени, - отметил Азамат Саметов.
В департаменте полиции ЗКО рассказали, что данный случай был зарегистрирован в ЕРДР.
- По факту было заведено уголовное дело по ч.1 ст. 156 УК РК "Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью", - сообщили в департаменте полиции ЗКО. - Согласно статье, данное нарушение наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.
29 августа в поселке Чапаево Акжайыкского района ЗКО мальчики играли и забрели в открытую трансформаторную будку, где одного из них ударило током. Ребенок попал в больницу.
