На эти деньги Галина Бошенятова купила стиральную машинку, холодильник и стол, чтобы ребенок делал уроки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Галина Бошенятова 27 августа обратилась в редакцию "МГ" с просьбой помочь одеть сына к школе. Женщина рассказала, что после публикации неравнодушные люди перечислили около полумиллиона тенге. - Вы даже представить не можете, какая это для меня помощь. У меня не было ничего. Я только и делала, что кроила деньги на таблетки, чтобы не случился приступ. А сейчас мне помогли, все звонили и перечисляли деньги, даже из других городов Казахстана, также помогли многие местные жители, приезжали и вместе с нами ездили на рынок, одели меня и сына. Сейчас я купила холодильник, машинку стиральную полуавтомат, столик и стульчик сыну, чтобы он делал уроки не на полу, также купили ему матрас, - с радостью в голосе отметила Галина. Кроме того, Галина рассказала, два раза ей перечисляли деньги из России. - Дважды по 10 тысяч рублей перечисляли мне из России. Как я всем благодарна. Хочу еще сказать спасибо всем с средней общеобразовательной школы №32. Как только вышла статья, руководство школы спросили у меня, почему я к ним не обратилась за помощью. А мне просто было жутко неудобно и стыдно, что я не могу одеть сына к учебному году, - рассказала женщина. Женщина сказала, что она ни в коем случае не будет тратить деньги понапрасну и будет экономить, чтобы хватало на таблетки. - Я также буду работать, а перечисленные деньги буду брать оттуда только на что-то очень важное и нужное, - пояснила Галина. Если кто-то желает помочь Галине Бошенятовой, можно перечислить денежные средства на карту Каспи банка 5169 4971 9587 9964 счет АО "Народный банк Казахстана" KZ396010002011021763. Связаться с Галиной Бошенятовой можно по номеру +7 747 698 1677. Напомним, "МГ" не раз писал про историю Галины Бошенятовой. Женщина уже давно страдает эпилепсией. Она безуспешно пыталась устроиться на работу. В отчаянье женщина ударила своего малолетнего сына ножом, однако затем сама вызвала скорую помощь. Тогда же Галину лишили группы инвалидности. После чего сын Галины Богдан долгое время находился в ЦАНе. Затем органы опекирешили отдать мальчика отцу. Но как оказалось, отцу мальчик совсем не нужен, Галина снова воспитывает своего сына одна.