Число получателей адресной социальной помощи выросло с 77 тысяч человек до более чем 1,4 миллионов человек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил глава государства во время своего послания народу Казахстана. По его словам, многие люди предпочитают не работать либо вовсе утаивают свои доходы. – За пять лет число получателей адресной социальной помощи выросло с 77 тысяч человек до более чем 1,4 миллиона. Объем выделяемых из бюджета средств на социальную поддержку с 2017 года увеличился в 17 раз. Другими словами, все больше людей предпочитают не работать либо утаивают свои доходы, - заявил Касым-Жомарт Токаев. Кроме этого, президент высказался и о заработной плате учителей и заявил, что со следующего года зарплата педагогов вырастет на 25%. Напомним, с 1 июля 2019 года изменился механизм назначения адресной социальной помощи. Выступая на XVIII съезде партии "Нур Отан" Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что в этом году повышенное внимание будет уделено малообеспеченным и многодетным семьям. Уже с июля 2019 года эти категории граждан будут получать повышенную адресную социальную помощь. Однако позже по указу первого президента было решено выдавать АСП в новом формате с 1 апреля этого года. При назначении АСП из совокупного дохода семьи будут исключены государственные пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награжденным подвесками «Кyмiс алка» и «Алтын алка», пособия по инвалидности детей и стипендии.   Повышенные выплаты получат более пятисот западноказахстанских семей. Критерий оказания адресной социальной помощи будет повышен с 50% до 70% прожиточного минимума (с 14 849 тенге до 20 789 тенге). Если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тенге, то теперь на каждого ребёнка будет выплачиваться 20 789 тенге.  