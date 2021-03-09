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Социум

Более 200 килограммов наркотиков изъяли полицейские Актюбинской области

Такое количество наркотиков было изъято за два месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента Актюбинской области сообщили, что за 2 месяца 2021 года на территории Актюбинской области выявлено 65 наркоправонарушений, из них 21 преступление, 44 уголовных проступка в сфере незаконного обращения с наркотическими средствами. Кроме того, выявлено 17 фактов сбыта наркотических средств. Вес изъятые и не допущенные в незаконный оборот наркотики составил около 202 кг. - По итогам 2 месяцев 2021 года проведен ряд целевых мероприятий, на
Дана Рахметова
Более 200 килограммов наркотиков изъяли полицейские Актюбинской области
Такое количество наркотиков было изъято за два месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Студенты фасовали наркотики в здании общежития в Актобе
Студенты фасовали наркотики в здании общежития в Актобе
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента Актюбинской области сообщили, что за 2 месяца 2021 года на территории Актюбинской области выявлено 65 наркоправонарушений, из них 21 преступление, 44 уголовных проступка в сфере незаконного обращения с наркотическими средствами. Кроме того, выявлено 17 фактов сбыта наркотических средств. Вес изъятые и не допущенные в незаконный оборот наркотики составил около 202 кг. - По итогам 2 месяцев 2021 года проведен ряд целевых мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов распространения наркотических средств посредством сети интернет, выявлено 70 сайтов, возможно, причастных к незаконному обороту наркотиков, имеющих доменную зону на территории Республики Казахстан. Ссылки на данные сайты направлены в департамент по противодействию наркопреступности МВД РК для блокировки, - пояснили в пресс-службе департамента полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
наркотики

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