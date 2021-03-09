Более 200 килограммов наркотиков изъяли полицейские Актюбинской области

Такое количество наркотиков было изъято за два месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента Актюбинской области сообщили, что за 2 месяца 2021 года на территории Актюбинской области выявлено 65 наркоправонарушений, из них 21 преступление, 44 уголовных проступка в сфере незаконного обращения с наркотическими средствами. Кроме того, выявлено 17 фактов сбыта наркотических средств. Вес изъятые и не допущенные в незаконный оборот наркотики составил около 202 кг. - По итогам 2 месяцев 2021 года проведен ряд целевых мероприятий, на