22 сентября на стадионе имени П.Атояна состоялась международная всепородная выставка собак "Акжайык-Седой Урал-2019". По словам организаторов, в ней принимают участие представители 60 разных пород, всего насчитывается 206 участников. – К нам приехали гости из Актау, Атырау, Актобе, Саратова, Самары, Тольятти, Оренбурга, Новосибирска, Брянска, Нижнего Новгорода. С каждым годом количество участников растет, но в этом году собак немного меньше, так как параллельно идут выставки в Самаре и в Саратове. На этой выставке, прежде всего, будет оцениваться экстерьер, то есть внешний вид и телосложение животного. Хочется отметить, что у нас участвуют только собаки, которые имеют полный пакет документов. Сегодня вниманию зрителей представлены 206 собак, которые представляют 60 пород. Есть очень редкие породы, которые впервые приехали в Уральск, это поденко ибиценко, ирландский волкодав, немецкий дог, фараонова собака. Большое количество немецких овчарок, колли, пемброки. Возрастная категория - от 4-6 месяцев, которые находятся в группе "бэйбики" и до категории "ветераны", к которой относятся собаки старше восьми лет. Хотим выразить благодарность руководству стадиона. Они из года в год любезно предоставляют нам свою территорию, - рассказала председатель областного филиала союза кинологов РК Татьяна Кальянова. Стоит отметить, что выставка проходит на протяжении 15 лет в первое воскресенье сентября. Евгения Федорова привезла из Оренбурга собаку породы американская акита. – Мы приехали из города Оренбург, собаку зовут Этна, ей 21 месяц. В нашей семье она появилась очень интересно. Наш маленький ребенок очень боялся собак. Мы решили избавиться от этого страха с помощью четвероногого друга. Почитали характеристики, изучили отзывы и решили остановиться на породе американская акита. Купили одну собаку, потом вторую. Изначально о выставках и речи не было, мы растили их в семье, никуда не ездили. Но потом нам посоветовали выходить в свет. Сейчас являемся чемпионами России, - рассказала жительница города Оренбург Евгения Федорова. Сергей Брежнев привез собаку, которая относится к одной из редких пород веймаранер. – Мы приехали из Оренбурга, четвероногого друга зовут Маг, купил я его в Самаре. Очень долго выбирал среди представителей разных пород, но решил остановиться на веймаранере. Собака очень преданная, дружелюбная, детей обожает, дочке даже не дает далеко уехать на велосипеде, защищает от всех, для нас она - член семьи. Сейчас является юным чемпионом России. Мы втянулись в это и сейчас стараемся не пропускать ни одну выставку. Ест Маг абсолютно все, начиная от арбузов и дынь и заканчивая мясом. В еде не привередлив, - рассказал Сергей Брежнев. Посмотреть на собак разных пород пришли десятки уральцев, которые, несмотря на выходной и прохладный день, привели и своих детей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.