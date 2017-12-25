Только за сегодняшний день, 25 декабря, было вывезено 2,5 тысячи кубов снега, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил заместитель руководителя ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбек САККАЗОВ, круглосуточно идет расчистка главных улиц города. - После чистки главных улиц начнем работать по заявкам. Уборка снега осуществляется в три смены. В каждой смене работают 335 человек и 86 единиц техники: 10 автогрейдеров, 10 погрузчиков, 18 бортовых машин, 12 поливо-моечных машин, 12 песочников, 20 тракторов с щеткой и 4 мини-трактора. Дороги посыпаем песко-соляной смесью, - отметил Асылбек САККАЗОВ. Стоит отметить, что работа по уборке снега уже начата в Серебряково и Круглоозерном. Всего с 8 декабря из Уральска вывезено более 21 тысячи кубических метров снега. Фото Медета МЕДРЕСОВА