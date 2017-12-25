Как сообщил заместитель руководителя ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбек САККАЗОВ, круглосуточно идет расчистка главных улиц города. - После чистки главных улиц начнем работать по заявкам. Уборка снега осуществляется в три смены. В каждой смене работают 335 человек и 86 единиц техники: 10 автогрейдеров, 10 погрузчиков, 18 бортовых машин, 12 поливо-моечных машин, 12 песочников, 20 тракторов с щеткой и 4 мини-трактора. Дороги посыпаем песко-соляной смесью, - отметил Асылбек САККАЗОВ. Стоит отметить, что работа по уборке снега уже начата в Серебряково и Круглоозерном. Всего с 8 декабря из Уральска вывезено более 21 тысячи кубических метров снега.