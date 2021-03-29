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Социум

Более 3 тысяч жителей Атырауской области против переноса автовокзала на «Аламан»

Заявление против переноса автовокзала подписали 3143 человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы Вадима Синкевича в Facebook Как сообщил на странице в социальной сети Facebook один из перевозчиков Вадим Синкевич, ситуация вокруг автовокзала стабилизировалась. - Никакого переезда не будет, никакому КТЖ здание передаваться не будет. Продолжаем спокойно работать, обслуживать пассажиров, открывать новые маршруты, - написал он. После чего поблагодарил акимат города за решение вопроса и Союз Предпринимателей и работодателей Атырауской области за готовность идти с ними до к
Кристина Кобина
Более 3 тысяч жителей Атырауской области против переноса автовокзала на «Аламан»
Заявление против переноса автовокзала подписали 3143 человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Почему бы и не &quot;хапнуть&quot;: перевозчика возмутило решение властей Атырау расширить вокзал за счет здания автовокзала
Почему бы и не &quot;хапнуть&quot;: перевозчика возмутило решение властей Атырау расширить вокзал за счет здания автовокзала
Фото со страницы Вадима Синкевича в Facebook Как сообщил на странице в социальной сети Facebook один из перевозчиков Вадим Синкевич, ситуация вокруг автовокзала стабилизировалась. - Никакого переезда не будет, никакому КТЖ здание передаваться не будет. Продолжаем спокойно работать, обслуживать пассажиров, открывать новые маршруты, - написал он. После чего поблагодарил акимат города за решение вопроса и Союз Предпринимателей и работодателей Атырауской области за готовность идти с ними до конца. - Вопрос вызвал большой общественный резонанс. Статьи вышли во многих местных и республиканских изданиях. Был запрос от депутата Мажилиса Парламента РК, заявление также зарегистрировано в общественной приемной Нур-Отан в столице. Против переноса автовокзала из города на Аламан было собрано 3143 подписи, хотя судя по комментариям, желающих подписать было намного больше, - отметил Вадим Синкевич. Напомним, ранее директор ТОО «Лаватранс» Вадим Синкевич на странице в сети Facebook сообщил, что руководство КТЖ Атырауской области "положило глаз" на здание автовокзала, перевозчиков хотят вышвырнуть за город, на заброшенный автовокзал "Аламан", который пустует уже 8 лет. Затем здание автовокзала передать на баланс КТЖ, и после передать в доверительное управление, но только "своим". Он пояснил, что все это планируется сделать под прикрытием расширения рядом стоящего здания железнодорожного вокзала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
автовокзал

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