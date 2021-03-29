Более 3 тысяч жителей Атырауской области против переноса автовокзала на «Аламан»

Заявление против переноса автовокзала подписали 3143 человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы Вадима Синкевича в Facebook Как сообщил на странице в социальной сети Facebook один из перевозчиков Вадим Синкевич, ситуация вокруг автовокзала стабилизировалась. - Никакого переезда не будет, никакому КТЖ здание передаваться не будет. Продолжаем спокойно работать, обслуживать пассажиров, открывать новые маршруты, - написал он. После чего поблагодарил акимат города за решение вопроса и Союз Предпринимателей и работодателей Атырауской области за готовность идти с ними до к